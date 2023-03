Arezzo, scritte dei vandali e i lavori di riqualificazione sono inutili

Alessandro Bindi 13 marzo 2023 a

a

a

L’inciviltà vanifica il lavoro di riqualificazione dei bagni pubblici di piazza del Popolo. Le pareti, ripulite dall'amministrazione comunale di Arezzo nei mesi scorsi, sono di nuovo imbrattate con vernice spray e pennarelli. Apparse anche tag e scritte oscene. Adesso il timore è che la mania possa riprendere dando il via a un nuovo ciclo di vandalismo che niente ha a che fare con l’arte. Di sicuro ci sono imbrattamenti che hanno azzerato l’intervento di manutenzione con il quale l'assessore Alessandro Casi aveva restituito decoro a un angolo di città dove la vernice spray aveva fatto calare il degrado. La pulizia delle pareti, dei pavimenti ma anche della panchina in pietra serena e dell'armadietto in lamiera era stato un lavoro apprezzato dai cittadini che aveva fatto da apripista alla riapertura dei servizi igienici accessibili con la gettoniera e utilizzati da aretini e turisti che parcheggiano in zona e visitano la città anche durante la Fiera Antiquaria e negli affollatissimi weekend della Città del Natale. Adesso le numerose scritte hanno cancellato il decoro, vanificando l'intervento di riqualificazione che è costato al Comune alcune migliaia di euro.

(...)

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA LUNEDI' 13 MARZO 2023

Arezzo, bagni pubblici: piano del Comune per parco Pertini, piazza del Popolo e Praticino. Arriva la gettoniera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.