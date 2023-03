Arezzo, Francesco Sarri racconta la sua esperienza a Hollywood come hairstylist

Luca Serafini 14 marzo 2023 a

Mentre quelli della sua età giocavano a pallone nei campetti di Arezzo lui pettinava le bambole. Nel senso letterale dell’espressione.

Oggi Francesco Sarri, 24 anni, è un parrucchiere virtuoso e con il suo estro ha partecipato alla magica notte degli Oscar tra le stelle di Hollywood. Sì, Francesco ha curato l’acconciatura di Nan (Nancy) Goldin, fotografa statunitense e attivista, donna di grande carisma, alla quale è dedicato il documentario che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia e che era in gara.

Sarri, com’è andata?

Una notte straordinaria, indimenticabile. Un’esperienza fantastica che porterò per sempre con me. Il documentario All the Beauty and the Bloodshed dedicato a Nan, realizzato da Laura Poitras, non ha vinto ma la sua vittoria l’ha già avuta. Una storia unica, tra fotografia e impegno sociale, quella di Nan: l’impegno per la causa lgtbq, la battaglia contro la casa farmaceutica che utilizza oppiacei creando dipendenza in chi li assume e tutto quello che lei fa.

Da Arezzo a Milano, parrucchiere di talento. Ma Hollywood è un’altra cosa: le tremavano le mani?

Direi di no, ho lavorato all’acconciatura con concentrazione e cura. Casomai ero preoccupato perché una volta finita la preparazione c’era un intervallo di tempo un po’ lungo e temevo che potesse capitare qualche inconveniente, che magari saltasse una forcella... Insomma, un po’ d’ansia c’è stata. Ma è andato tutto perfettamente ok”. (...)

