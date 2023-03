Arezzo, cinque terreni all'asta per imprenditori agricoli under 41

Sara Polvani 14 marzo 2023 a

Nuove opportunità per gli under 41 che vogliono diventare imprenditori agricoli. Si è aperta il 7 marzo la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta). Circa 20 mila ettari di terra rimessi in circolo, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore a base d'asta di 260 milioni di euro. In provincia di Arezzo sono cinque i terreni posti in vendita, per una superficie totale di 821,26 ettari e un valore a base d’asta complessivo di 4.539.225 euro. “Una opportunità per i giovani che vogliono dedicarsi a uno dei mestieri più belli”, dice la vicepresidente della Regione e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi. “Ci auguriamo che i terreni messi in vendita vengano acquistati tutti e molti giovani possano affermarsi con nuove aziende agricole. L'agricoltura toscana ha bisogno di rinnovarsi attraverso energie fresche e migliori competenze tecniche”.

I terreni nell'Aretino sono ubicati nei comuni di Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Montevarchi, Pratovecchio Stia, Talla. Ecco le località e i costi. (...)

