Arezzo, riqualificato il tunnel di via Arno a lungo emblema del degrado

Viabilità pedonale rinnovata intorno al tunnel di via Arno ad Arezzo. Cancellati i pericoli per i passanti e migliorato il look di un tunnel a lungo emblema del degrado. I camminamenti pericolosi, sprofondati nel terreno e utilizzati da chi vive ai margini della società anche come luoghi dove appartarsi per iniettarsi droga, sono stati improvvisamente riqualificati.

Dopo anni di immobilismo e abbandono, l'amministrazione comunale ha dato il via ai lavori di sistemazione della zona conclusi a tempo record. In poche settimane il sottopasso di via Arno, è stato sistemato e adesso sono ben visibili i tracciati pedonali ridisegnati grazie ai quali sarà possibile superare i binari della linea ferroviaria salendo e scendendo le scalinate.

Collegata quindi la zona di via Arno, del villaggio Gattolino e di Saione con l'altra parte della città dove insiste l'area destinata a ospitare gli spettacoli viaggianti, oltre ai campi da calcio sportivi e un supermercato cittadino.

Da tempo anche attraverso le colonne del Corriere di Arezzo si erano alzate ripetute richieste da parte dei cittadini che chiedevano la riqualificazione del tunnel. (...)

