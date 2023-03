Arezzo, rubano 18mila euro in un McDonald's: arrestati in A1

14 marzo 2023 a

Rubano 18.000 euro in un McDonald’s di Verona: arrestati in A/1 dalla Polizia di Stato in Autostrada del sole, ha arrestato . Il furto era avvenuto nella notte ai danni di un ristorante di Francavilla di Verona. Erano circa le 9 quando le pattuglie della Stradale di Battifolle hanno fermato una potente BMW 530D con targa straniera, che stava transitando lungo la carreggiata sud, nei pressi di Lucignano.

Fermata l’auto all’interno dell’omonima area di servizio, i poliziotti hanno subito constatato che a bordo non c’era soltanto il conducente, come sembrava all’inizio, ma sul sedile posteriore, completamente sdraiata, c’era un’altra persona, che dormiva. I due, un 40enne ed un 30enne, noti alle forze dell’ordine, avevano uno strano odore, i loro indumenti emanavano un inequivocabile forte sentore ferroso, così gli agenti decidevano di andare più a fondo e controllare le persone e l’auto.

All’interno del bagagliaio era custodita una grossa borsa contenente diversi attrezzi utili allo scasso ed un capiente marsupio pieno di contanti, ben 15.275 euro suddiviso in banconote di vario taglio. Gli immediati accertamenti, che si sono subito indirizzati verso il Veneto, hanno evidenziato che presso un McDonald’s di Francavilla di Verona, durante la notte appena trascorsa, era stato forzato l’ingresso, scassinata la cassaforte e asportato il contenuto pari a 18.689 euro. I due arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione dell’A.G.

