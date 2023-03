Arezzo, Prada a gonfie vele e ora si apre trattativa sul premio per i lavoratori

Luca Serafini 15 marzo 2023 a

Prada a gonfie vele. Il super bilancio con risultati oltre le previsioni (+21% di fatturato) dà sicurezza e prelude alla trattativa tra sindacato e azienda sul premio per i lavoratori. L’accordo precedente è scaduto a fine 2022 ed entro giugno dovrà essere definita la nuova intesa. Il premio variabile triennale legato al raggiungimento degli obiettivi attualmente è di 1.265 euro più 200 di welfare: i dipendenti possono optare per incamerare la liquidità con tassazione agevolata al 5% inserita nella legge di bilancio o trasformare il premio in welfare con maggiorazione del 25 per cento senza trattenute. L’erogazione avviene il 27 maggio e finora valgono le cifre del vecchio accordo. Il barometro di Prada segna bel tempo. Si è recentemente formato un coordinamento nazionale di tutti gli stabilimenti, che spaziano in varie regioni. Il territorio aretino, che esprime 2000 addetti, con continui inserimenti, ha come rappresentanti Elisa Calori (Filctem Cgil) e David Scherillo (Femca Cisl). Un nuovo modello che coinvolge i poli produttivi che tra abbigliamento, pelletteria, calzature, spaziano tra Milano, Venezia, Arezzo, Pisa, Siena, Firenze, Ancona, Perugia. (...)

