Arezzo, riti pasquali: a Castiglion Fiorentino in processione copia dell'antica statua per proteggere l'originale

Nel cinema si chiamerebbe controfigura ma qui parliamo di statue sacre. Quella del Cristo nell’Orto degli Ulivi, uno dei simulacri delle processioni della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino, adesso ha una copia. Fedele in tutto e frutto del lavoro di una equipe fatta di esperti e artigiani. Quest’anno la Compagnia di Sant’Antonio da Padova - gli incappucciati bianchi per intendersi - porterà in giro per le strade del Paese una riproduzione dell’originale. L’uscita del Cristo catturato nell’Orto degli Ulivi è la prima nella sequenza di giorni che precedono la Pasqua: il martedì. Ebbene, da questa edizione delle processioni, resterà a riposo l’opera lignea realizzata nel 1651 da Sallustio Lombardi per la Compagnia castiglionese. Il percorso per arrivare alla realizzazione della copia è iniziato nell’estate 2021 con lo scopo di preservarne l’integrità della statua antica. Il lavoro ha avuto più step che hanno coinvolto diverse figure professionali. Tecnologie all’avanguardia unite alla professionalità artigianale ed artistica tradizionale. (...)

