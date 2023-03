Arezzo, assemblea sulla bretella che preoccupa Le Poggiola, Chiani e San Zeno

15 marzo 2023 a

“A chi giova?” I cittadini di Arezzo delle frazioni interessate dalla realizzazione della “bretella” - Le Poggiola, Chiani, San Zeno - si incontreranno venerdì 17 marzo, alle 21, nel salone del Circolo Anspi di Poggiola, “per capire cosa potrebbe succedere al futuro dei loro paesi”.

Di più, i residenti delle frazioni alle porte del capoluogo si vogliono costituire in un comitato, “per discutere con le istituzioni di questo progetto, sul quale il dibattito pubblico prima che venisse depositato è stato pari a zero, e capire se ci sono margini di negoziazione”. Così i rappresentanti del costituendo comitato: “Quello che vogliamo capire è se esistono dei margini di discussione, se sono stati valutati tracciati alternativi, se è possibile un ridimensionamento dell'opera. E soprattutto, come abbiamo scritto anche nel nostro volantino, se ha senso – noi crediamo di no – realizzare un'opera accessoria prima, molto prima che venga realizzata la Due Mari stessa. Vogliamo invitare pubblicamente il sindaco, i componenti della Giunta e tutto il Consiglio comunale all'incontro che faremo venerdì sera, perché è giusto che su un'opera che potrebbe cambiare in modo irreversibile il volto delle nostre frazioni i cittadini possano far sentire la loro voce”.

Sulle bretelle di collegamento a due corsie e che procedono in una duplice direzione, la prima dal tratto della E78 verso il raccordo dell’autostrada a Battifolle, l’altra dalla stessa Due Mari verso la SR71 Umbro Casentinese, sono state già poste due interrogazioni nel Consiglio comunale del 23 febbraio scorso da parte dei consiglieri Marco Donati (Scelgo Arezzo) e Donato Caporali (Pd). (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 15 marzo.

