Arezzo, fermate soppresse per il treno regionale. Interrogazione in Regione

Treno regionale e fermate soppresse, interrogazione in regione. “E’ stato modificato l’orario di un treno regionale molto utilizzato dagli studenti di Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola, una variazione avvenuta da alcuni giorni senza alcun preavviso e senza neppure avere aggiornato gli orari ufficiali - dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti -.Presenteremo un’interrogazione urgente all’assessore regionale ai trasporti Baccelli per sapere come intende muoversi la Regione per evitare che ogni volta Trenitalia prenda decisioni in autonomia e senza confrontarsi con i comuni".

Soppresso il treno regionale 18711 che partiva da Arezzo alle ore 12,56 diretto a Chiusi con fermate a Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago, al suo posto è stato istituito il treno regionale 18713 delle 13,10 che, però, non ferma più né a Castiglion Fiorentino né a Camucia, complicando non poco la vita agli studenti e ai pendolari dei comuni della Valdichiana, che si trovano costretti a posticipare in maniera considerevole il ritorno a casa.

"Un disservizio che non deve passare in sordina, Trenitalia deve dare risposte e la Regione confrontarsi con il gestore -sottolineano Veneri e Capecchi- Tra l’altro, dal territorio ci fanno notare che tale corsa è stata sempre caratterizzata dalla presenza di molti cortonesi e castiglionesi”.

