Arezzo, truffe e raggiri: come difendersi

I carabinieri della Compagnia di Arezzo a Villa Severi hanno incontrato una trentina di iscritti all’associazione Micologica Bresadola per parlare di truffe in danno delle categorie sociali più deboli. L’iniziativa voluta dall'associazione rientra in una più ampia campagna a cui da anni l’Arma dei Carabinieri si è resa protagonista per diffondere una cultura a tutela degli anziani e non solo.

Durante le due ore trascorse insieme c'è stato un confronto su altre tematiche di interesse sociale come i furti in abitazione e le truffe on –line. I militari hanno trasmesso alcuni consigli utili per evitare brutte sorprese. Tra questi mai aprire agli sconosciuti e in caso di consegne di pacchi o altro, chiedere di lasciare tutto fuori dalla porta.

Non dare soldi a sconosciuti che si presentano come funzionari di qualche ente e sempre chiedere di mostrare il tesserino. Accorgimenti semplici ma efficaci per evitare di essere raggirati o derubati.

