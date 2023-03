Arezzo, vialetti e telecamere nei nuovi giardini di Poggio del Sole

Alessandro Bindi 16 marzo 2023 a

Riqualificazione al bastione di Poggio del Sole: si parte con i lavori per la realizzazione dei giardini. Dopo aver ripulito e consolidato il parametro murario lungo viale Piero della Francesca, adesso il cantiere sale sul fortilizio che si affaccia sul palazzo del Governo. Un’area affascinante destinata a cambiare look e ad essere sottratta all’abbandono e all’incuria che per decenni l’hanno caratterizzata finendo per essere terra di nessuno e meta per i senza tetto e per chi vive ai margini della società. I lavori di riqualificazione serviranno a restituire l’area verde agli aretini e ad alzare la percezione di sicurezza. Nuovi viali, cancelli e recinzioni, panchine, piantumazioni di alberi, illuminazione e telecamere serviranno a renderla fruibile agli aretini. Prevista anche la rampa per l’accesso ai disabili. Il progetto, per un costo di 528 mila euro, prosegue sotto l’attenzione dell’assessore alla manutenzione del Comune di Arezzo Alessandro Casi che adesso annuncia l’avvio dei lavori ai giardini. “Sono soddisfatto per l'andamento del cantiere che dopo aver riguardato il consolidamento delle mura adesso prevede la riqualificazione dell’area verde".

