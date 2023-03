Arezzo, medico aggredisce la collega sul posto di lavoro: condannato

Luca Serafini 16 marzo 2023 a

Il dottore afferrò per il camice la collega, la prese per il collo e la strattonò facendola sbattere sul muro. Erano i giorni della vaccinazione anti Covid, negli ambulatori di Monte San Savino, e per quel gesto un medico ultra sessantenne è stato condannato. Seicento euro di multa per lesioni personali volontarie e risarcimento di mille euro alla collega, più il pagamento delle spese processuali. Questo l’esito del processo sull’episodio del 16 aprile 2021 che fu proprio il Corriere di Arezzo a raccontare. A generare lo scatto violento del medico - G.F. nato a Città di Castello e residente nell’Aretino - fu un equivoco. E’ emerso dall’inchiesta. C’era la pausa caffè e una parola pronunciata dalla dottoressa, a quanto pare fraintesa, innescò quella condotta punita dal giudice Claudio Lara. Chissà se influì la tensione del difficile momento con il sistema sanitario sotto pressione o c’erano delle ruggini. (...)

