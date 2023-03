Arezzo, Baustelle e Coma Cose al Men/Go Music Fest

16 marzo 2023 a

Baustelle e Coma Cose saliranno sul palco di Men/Go Music Fest. Appuntamento venerdì 7 luglio al Prato di Arezzo con due tra i nomi più in vista della scena musicale italiana per il festival ormai diventato punto di riferimento per l’estate toscana e non solo. A breve dagli organizzatori l’annuncio del resto della line-up di questa edizione di Men/Go Music Fest, caratterizzata sempre da un’importante ricerca tra nuove uscite discografiche, alcuni tra i tour più importanti in Italia del momento e tante nuove scoperte, oltre ai giovani emergenti locali che ogni giorno apriranno i concerti: uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato. Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno a ingresso gratuito. Sono invece aperte le prevendite per la serata del 7 luglio.

