Calcio, Orgoglio Amaranto e i 100 anni dell'Arezzo: "L'amore per la maglia e il ruolo di primo piano dei tifosi"

16 marzo 2023 a

a

a

Centenario dell'Arezzo, ecco il testo dell'intervento di Daniele Farsetti, presidente di Orgoglio Amaranto, per l'iniziativa del Corriere di Arezzo che ogni mercoledì propone la storia a puntate del club amaranto, interviste e foto.

Il 10 settembre 1923 nasceva qualcosa di più grande che una semplice compagine sportiva, nasceva un simbolo ed un emblema entro cui contenere l’amore della sua gente per la maglia della propria città e del proprio territorio. Ormai da quasi un secolo l’US Arezzo racchiude la passione di tutti noi aretini verso la nostra squadra di calcio e ne ripropone lo spirito battagliero e fiero dei propri tifosi in ogni angolo d’Italia.

Essere sostenitori del Cavallino significa non aver mai calcato gli stadi prestigiosi della serie A ma, anzi, molto più spesso, qualche spelacchiato campo di provincia, in questi cento anni aver vissuto tante delusioni cocenti ed alcuni momenti di gioia e nonostante questo continuare a nutrire un amore viscerale per quel cavallo rampante che non vuole arrendersi alle avversità, mai. Il mio ringraziamento sincero va a tutti quei tifosi che nel corso di tutto questo lungo periodo hanno coltivato “la fiamma” dell’Arezzo dentro ai loro cuori e l’hanno tramandata di generazione in generazione in modo che non si spegnesse ma, anzi, bruciasse ancora più forte.

In questo secolo di vita, da bravi “botoli ringhiosi”, pronti sempre alla polemica più feroce, abbiamo litigato, ci siamo accapigliati e divisi ma siamo anche stati in grado di ricompattarci nella difficoltà e risorgere dopo ogni incidente di percorso.

Orgoglio Amaranto può e deve essere quel ponte ideale tra la storia centenaria e il futuro che ci aspetta, i tifosi non più soggetti esclusivamente passivi ma attori partecipi e coinvolti, diffondere la cultura dell’azionariato popolare, ovvero l’importanza della partecipazione: gli sportivi, se organizzati in associazione tra loro, possono ricoprire un ruolo di primo piano nell’indirizzo virtuoso del club. Anche l’esperienza felice di quest’anno ci indica la strada: l’unione di tutte le componenti, la serietà e forza della proprietà, la condivisione di un progetto con la città sono gli elementi su cui fondare i futuri successi, per cui cento di questi giorni amato Arezzo!

Daniele Farsetti, presidente Comitato Orgoglio Amaranto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.