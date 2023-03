Arezzo, Mariano da Quattro Ristoranti all'appello web: "Aiutatemi a risanare i conti o chiudo il locale"

Luca Serafini 17 marzo 2023 a

Tre anni fa ebbe grande visibilità nel programma televisivo Quattro Ristoranti condotto da Alessandro Borghese. Oggi Mariano Scognamiglio lancia un accorato appello in Rete: chiede aiuti economici su GoFundMe per scongiurare la chiusura del suo locale appesantito dai debiti.

Sì, il ristorante di Mariano di via Vittorio Veneto ad Arezzo è in grave difficoltà: ha iniziato a perdere quota proprio dopo quella trasmissione per una serie di motivi.

Mariano, cosa succede?

Dal periodo Covid quando ci fu lo stop il locale non si è ripreso, i clienti sono calati. I conti non tornano e così ho lanciato un sos. Una richiesta di aiuto. Se qualcuno tende la mano bene, altrimenti pazienza ma confido nella solidarietà e nell’umanità. Così come sosteniamo, giustamente, terremotati e profughi, penso che anche noi italiani meritiamo considerazione.

Ci spieghi.

Ho aperto il ristorante nel 2009 con amore e passione, investendoci. Le cose funzionavano bene, con clienti aretini e di fuori. Cucina apprezzata, un bel giro.

Poi c’è stata la trasmissione televisiva su Sky dove è arrivato secondo.

La gente si è fatta di me un’immagine negativa. Dei quattro giorni di riprese, l’inevitabile sintesi televisiva di 40 minuti ha restituito di me un’impressione non reale, eccessivamente negativa sulla base di certe cose pronunciate: risultavo puntiglioso, critico ma non si vedeva il prima. Poi c’è stato il bacio.

Il bacio tra lei e il suo compagno Gianfranco, che la affianca nel locale.

Sì. Il pregiudizio ha preso il sopravvento. Il gesto affettuoso ha suscitato indignazione. Ritengo di essere stato marginalizzato per questo. Amo questa città, rispetto gli aretini, ma se i clienti rimasti sono quasi tutti di fuori e non della città, ne deduco che il mio essere gay incide su questo allontanamento.

Ebbe anche telefonate offensive.

Sì, gli inquirenti risalirono ad un ragazzo, minorenne, di buona famiglia. Credo che il procedimento sia ancora aperto al tribunale dei minori. Non ho mai ricevuto scuse né da lui né dalla famiglia. E a riprova di un certo clima, tra i commenti alla mia iniziativa di crowdfunding non sono mancate espressioni pesanti tipo: “quel fr... di m... che c’entra con Arezzo?” (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 17 marzo.



