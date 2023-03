Arezzo, deserta l'asta per l'area ex Konz: ora si scende sotto il milione

Luca Serafini 17 marzo 2023 a

L’asta per l’area dismessa Konz fa ancora flop. Nessuna offerta è pervenuta per aggiudicarsi la superficie commerciale lungo via Setteponti ad Arezzo, in preda al degrado e senza alcun segnale di progettualità. Tutto da rifare, quindi, e prezzo che scenderà di un ulteriore 15 per cento rispetto a quello che era indicato per il tentativo di vendita del 15 marzo: 1.360.000 euro con offerta minima di 1.020.395 euro. Dopo il fallimento, l'edificio era stato valutato 5.190.000 euro. La prossima volta, dunque, si scende sotto il milione di euro e vedremo se questo solleticherà l’appetito di qualche investitore. Intanto in via Setteponti, civico 22, continua ad abitare il nulla. Oltre ai senzatetto che ogni tanto si introducono nei locali vuoti. Negli ultimi tempi si sono verificati incendi, in precedenza intrusioni e anche infortuni. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 17 marzo.

