Arezzo, visite sanitarie prenotate e disertate: l'Asl spedisce a casa 26 mila avvisi di pagamento

Luca Serafini 18 marzo 2023 a

A 26 mila aretini arriva a casa per posta il ticket da pagare per le visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche che hanno prenotato ma dove non si sono recati. Sbadati oppure furbetti, i pazienti non hanno disdetto, provocando disagi a catena e ritardi per altri cittadini. Pertanto sono stati rintracciati dalla Asl uno ad uno e invitati a riparare quello che è ritenuto un danno al sistema sanitario. Devono pagare quanto dovuto, il ticket, in base alla filosofia per la quale un posto prenotato e disertato equivale ad un posto negato ad un altro paziente. Con personale sanitario e macchinari costretti a girare a vuoto. Si chiama “malum” e viene applicato quando la prestazione sanitaria non è stata disdetta per tempo, entro le 48 ore precedenti. Dopo lo stop per l'emergenza Covid ora non si transige. Ammesse solo alcune giustificazioni documentate. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 18 marzo.

