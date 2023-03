L'Arezzo ospita il Montespaccato, mister Indiani tiene alte le motivazioni del gruppo

Riccardo Buffetti 18 marzo 2023 a

Ci siamo. Questo pomeriggio torna in campo l’Arezzo per disputare l’anticipo della 28esima giornata di campionato. Al Comunale, con la partita in programma per le ore 15, arriva il Montespaccato: nella gara di andata finì 1-1 fra le due formazioni, con il Cavallino che riuscì a pareggiare solo nei minuti di recupero grazie a Castiglia. Oggi gli amaranto sono un’altra squadra: primi con una sicurezza di ben sette punti sulla Pianese, seconda, il sogno di festeggiare il centenario con una promozione si fa ogni giornata sempre più solido.

Il Montespaccato, invece, occupa la diciassettesima posizione con 27 punti e, se il campionato dovesse terminare oggi, sarebbe retrocesso in Eccellenza; per questo verrà ad Arezzo per strappare dei punti alla capolista.

Serve trovare la giusta motivazione secondo Indiani, come da riferito durante la conferenza stampa di presentazione del match di ieri pomeriggio: “La partita di Livorno si preparava da sé, in questa bisogna metterci più motivazione. Ma non sarà un problema. I tre punti di oggi sono fondamentali come quelli della scorsa domenica. All’andata pareggiammo a tempo scaduto. Penso che sarà tutta un’altra storia questa partita. Siamo consapevoli che nell’ambiente e nella città sembra che abbiamo già vinto il campionato dopo Livorno, ma ancora la matematica non ci dice questo. La vittoria della scorsa giornata è stata una tappa bellissima, ma deve finire lì. Ora c’è il Montespaccato: altri tre punti da aggiungere alla nostra classifica”. ...

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 18 marzo.

