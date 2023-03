Arezzo, finisce fuori strada con l'auto: non si era fermato al posto di blocco

19 marzo 2023 a

a

a

Non fi ferma al posto blocco dei carabinieri e si ribalta con l'auto. Incidente stradale nella notte a Vitiano, lungo la Strada regionale 71 in uno dei tratti più pericolosi e teatro di tragedie. Intorno alle 4 di oggi, domenica 19 marzo i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono stati attivati per il ribaltamento di un'auto: un uomo di 37 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.

Dalla ricostruzione emerge che il veicolo, proveniente da Castiglion Fiorentino, aveva tirato dritto davanti ad una pattuglia dei carabinieri impegnata in controlli ordinari. Poi, procedendo in direzione di Arezzo, il conducente ha perso il controllo a Vitiano dove la strada descrive una serie di curve.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Arezzo, l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino. Mentre il ferito è sottoposto alle cure del caso, l'episodio attene di essere chiarito in tutti i suoi aspetti.

