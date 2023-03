Arezzo, furbetti del reddito di cittadinanza salvati dai giudici: niente condanna

Luca Serafini 20 marzo 2023 a

a

a

Hanno ricevuto il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto: scoperti, gli è stato tolto, hanno dovuto restituire i soldi e sono finiti sotto accusa, a processo, con il rischio di una condanna molto pesante, da 2 a 6 anni di reclusone. Ma la linea intrapresa dal tribunale di Arezzo nei confronti dei “furbetti” è stata quella della clemenza: assolti tutti e tre. Perché l’aver dichiarato dati non rispondenti al vero “non costituisce reato”: questa la formula usata in sentenza.

Secondo i giudici che si sono occupati dei tre distinti casi giudiziari manca infatti il dolo, non c’era da parte dei percettori del Rdc l’intenzionalità di pervenire all’ottenimento del sussidio scavalcando la legge. E’ stata così accolta la linea difensiva portata avanti dall’avvocato Osvaldo Fratini e dal collega Filippo Alberti, che hanno assistito due extracomunitari ed un’italiana imputati per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, reato introdotto dallo Stato con l’istituzione del tanto discusso aiuto economico per le fasce di cittadini aventi diritto.

I controlli sul rispetto della normativa, fanno notare allo studio legale Fratini - Tenti di Arezzo, ci sono e sono stringenti. Non è affatto vero che sia stato tenuto un atteggiamento superficiale e di scarsa attenzione sul rispetto dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’erogazione. E la legge è fin troppo severa, viene osservato, dal momento che la non aderenza alle condizioni previste, anche per banali errori, espone ad una possibile condanna penale rilevante, che può arrivare a bruciare la sospensione condizionale della pena, in caso di condanna. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di lunedì 20 marzo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.