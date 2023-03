Arezzo, ferito e denunciato: forza posto di blocco, si ribalta con l'auto e rifiuta alcol test

20 marzo 2023 a

Sfreccia davanti al posto di blocco dei carabinieri infischiandosene dell’alt, preme sull’acceleratore ma perde il controllo dell’auto nella serie di curve di Vitiano e si ribalta. Ferito e denunciato un 37enne residente in zona, di origini rumene, protagonista del rocambolesco episodio avvenuto alle 4 della notte tra sabato e domenica in uno dei tratti più pericolosi della Strada regionale e proprio per questo oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine.

Uscito malconcio, ma non grave dall’abitacolo, il 37enne si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e probabilmente il motivo per cui non si è fermato davanti alla paletta dei militari è che temeva conseguenze per il fatto di essere su di giri per assunzione di alcol. Oppure sapeva di incorrere in qualche guaio anche per non avere la regolare copertura assicurativa del veicolo.

L’iniziativa dell’uomo è sfociata in uno spettacolare incidente stradale che poteva avere conseguenze ben diverse sia per lui, solo a bordo, che per altre persone, qualora avesse avuto dei passeggeri oppure se la macchina fosse andata a schiantarsi contro qualche altro veicolo in transito in quel momento. Del fatto si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Cortona.

La direzione di marcia era Castiglion Fiorentino - Arezzo. Le lesioni riportate dall’automobilista sono state valutate come codice giallo dagli operatori dell’emergenza urgenza dell’Asl. Il ferito è stato caricato su una ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo.

Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco del capoluogo. Il tratto della SR71 che attraversa la zona di Vitiano è uno di quelli maggiormente insidiosi e più funestati da incidenti mortali, l’ultimo quello di ottobre costato la vita alla giovane Federica Canneti, che era trasportata in un’auto che andava a 136 km l’ora nel tratto con limite a 50. In questo periodo si parla di questo segmento stradale e di altri ad alto rischio, per l’introduzione dell’autovelox e per l’adozione di misure di sicurezza. Da queste parti le auto corrono troppo e interpretano la striscia di asfalto come una pista.

