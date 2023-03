Arezzo, tir si perde nella campagna di Castiglion Fiorentino e va fuori strada

20 marzo 2023 a

Dal nord Europa alla provincia di Arezzo per consegnare materiale, poi il tir si perde nella campagna di Castiglion Fiorentino e finisce fuori strada. E' successo oggi pomeriggio, lunedì 20 marzo, e protagonista della disavventura è un autotrasportatore della Danimarca che probabilmente è stato tradito dal navigatore.

Fatto sta che si è infilato nel dedalo di strette viuzze che attraversano i campi nella zona tra la Pievuccia e Montecchio. La fotografia scattata da Mario Menci mostra il mezzo pesante che nell'affrontare il Ponte della Cappella è uscito dalla piccola carreggiata.

Forse il conducente, accortosi dell'inagibilità della strada per le dimensioni del tir, ha tentato una manovra per tornare indietro.

L'inconveniente si è verificato nella tarda mattinata, alle 12.30. Nel tardo pomeriggio la situazione era ancora da risolvere, con operazioni di alleggerimento del camion, pieno di substrato per orticoltura. In zona ci sono molte serre e aziende di floricoltura e piante. L'enorme bisonte della strada si è trovato ad affrontare una curva stretta dove non si scambiano neanche due macchine ed è capitato quello che la foto di Menci documenta.

