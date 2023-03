Arezzo, Safimet autorizzata ad aumentare dieci volte le tonnellate di rifiuti da trattare

Luca Serafini 21 marzo 2023 a

L’azienda Safimet potenzia di dieci volte la quantità di rifiuti trattati nell’impianto di San Zeno: dalle 1.174 tonnellate annue attuali a 12 mila. Un maxi incremento. Reca la data del 15 febbraio scorso il decreto della Regione Toscana, direzione ambiente ed energia, e l’acronimo Aia di questo documento sta per Autorizzazione integrata ambientale.

Si accende il semaforo verde per un’operazione di sviluppo chiesta dall’azienda aretina che recupera metalli preziosi da residui di processi produttivi industriali, quarta potenza per fatturato in provincia di Arezzo dietro al colosso Chimet, a Italpreziosi e Tca.

La novità non è di poco conto: si tratta di una forte espansione dei volumi di materiale di scarto dai quali estrarre metalli preziosi: residui provenienti da aziende che operano nei settori farmaceutico, cosmetico e dei prodotti per la stampa e ufficio. Il sito produttivo si trova a San Zeno, nei pressi del termovalorizzatore. Un’area, questa, sulla quale insistono oltre a Safimet e Aisa Impianti, varie realtà del distretto orafo. Luogo attenzionato e sensibile a livello ambientale, sul quale lo stesso Comune di Arezzo in passato ha posto vincoli nel raggio di un chilometro a partire dall’inceneritore, per evitare un cumulo di emissioni derivate dai processi di lavorazione. (...)

