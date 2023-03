Arezzo, in duomo l'ultimo saluto a Piero Franchini, ottico e fotografo, dirigente di Confesercenti

Alessandro Bindi 21 marzo 2023 a

Mondo del commercio in lutto, Arezzo piange Piero Franchini. Lo storico ottico e fotografo aretino è deceduto all'età di 78 anni, domenica pomeriggio, a seguito di un malore improvviso. Oggi i funerali in Duomo alle 14,30 saranno celebrati da don Alvaro Bardelli. Ieri in tanti alla camera ardente, allestita all'ospedale San Donato, per rendere omaggio all'imprenditore amico degli aretini. Il cordoglio anche sui social con infiniti messaggi con i quali l'intera comunità ha espresso lo sgomento e la costernazione per la triste e inaspettata notizia.

La città perde una persona stimata, un imprenditore di successo, un uomo dal cuore d'oro. Franchini aveva aperto la sua attività nel 1965. Con i suoi negozi di piazza Sant'Agostino, via Vittorio Veneto e via Marco Perennio è stato un punto di riferimento per generazioni di aretini. Pioniere di Confesercenti si è sempre impegnato e contraddistinto per portare avanti gli interessi del mondo economico cittadino ricoprendo incarichi di prestigio anche all'interno della Camera di Commercio. Franchini, negli anni Novanta è stato presidente di Confesercenti.

Attualmente presidente della Fio, la federazione italiana ottici aderenti a Confesercenti continuando a ricoprire l'incarico nella Presidenza provinciale. Un dirigente storico quindi dell'associazione di categoria di via Fiorentina, in cui è stato attivo fin dalla sua costituzione. Al vertice di Confesercenti ha saputo contribuire alla crescita dell'organizzazione sindacale impegnandosi per lo sviluppo del tessuto economico aretino.

Un imprenditore onesto e generoso. Una brava persona e un grande professionista capace di costruire un'attività commerciale lunga oltre mezzo secolo, apprezzata da generazioni di concittadini. Spinto da un'infaticabile passione e dall'amore per la città si è più volte contraddistinto per aver promosso eventi culturali e mostre fotografiche con le quali ha valorizzato le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio.

Appassionato della città e delle sue bellezze artistiche e architettoniche, è sempre stato impegnato in attività di valorizzazione del territorio. Tra i fondatori anche del Foto Club La Chimera, di cui era vicepresidente, ha sempre promosso iniziative per valorizzare la città e custodirne la memoria attraverso la fotografia. Tra i promotori anche del museo di Leonardo a Ponte Buriano ha sempre creduto nella valorizzazione del Ponte della Gioconda. Custode dei macchinari della Fonderia Bastanzetti, ha raccolto e preservato la storia dell'industria aretina.

La sua passione per la città lo ha visto, negli ultimi anni, anche condurre L'Edicola di Piero, il programma televisivo dell'emittente Arezzo Tv di cui era socio. Un autentico aretino, generoso e instancabile. Ciao Piero. La tua città non ti dimenticherà e grazie per tutto quello che hai fatto. Via Vittorio Veneto, Piazza Sant'Agostino e via Marco Perennio perdono un grande punto di riferimento così come la sua amatissima famiglia cui vanno le condoglianze della redazione.

