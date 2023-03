Arezzo, lasciato dalla fidanzata si vendica pubblicando su internet video hard dei loro incontri

Luca Serafini 21 marzo 2023 a

Lasciato dalla fidanzata, pubblica per vendetta su un sito porno con accessi da tutto il mondo i video degli incontri erotici con la ex. Immagini molto esplicite nelle quali la giovane donna era ben riconoscibile. L’iniziativa di un 32enne di Foiano è sfociata in un procedimento penale partito proprio dalla querela della vittima del “revenge porn”, così si chiama il caricamento di materiale sessuale su piattaforme digitali come ripicca al termine di una relazione sentimentale naufragata.

Il caso aretino ha avuto come epicentro, un anno fa, Foiano della Chiana dove l’uomo vive. L’indagine della polizia giudiziaria, con il sequestro dello smartphone del 32enne, ha permesso di raccogliere gli elementi sufficienti per incriminare il fidanzato vendicativo. Nei giorni scorsi si è arrivati all’udienza davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Claudio Lara, durante la quale è stato suggellato il patteggiamento a un anno di reclusione. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di martedì 21 marzo.

