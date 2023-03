Arezzo, emissioni delle aziende orafe: Comune lavora a modifica della norma per San Zeno, più flessibilità

Luca Serafini 22 marzo 2023 a

a

a

Più flessibilità e non solo rigidi divieti nel rispetto dell’ambiente, per le aziende orafe che vogliono svilupparsi a San Zeno, cuore pulsante del distretto dei preziosi più grande d’Europa: un luogo a forte concentrazione industriale ma anche soggetto a forti pressioni ambientali.

E’ l’assessore Marco Sacchetti a lanciare il messaggio che vuol essere rassicurante per la categoria ma anche per i cittadini, il giorno dopo la notizia data dal Corriere di Arezzo del via libera regionale all’azienda Safimet, che in virtù dell’autorizzazione ricevuta potrà decuplicare la quantità di rifiuti industriali trattati (fino a 12 mila tonnellate) per il recupero di metalli.

Un forte innalzamento dei volumi produttivi e delle emissioni, proprio davanti al camino del termovalorizzatore di Aisa che lavora 75 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani.

Nell’ottica di salvaguardare questa fetta di territorio e scongiurare rischiosi cumuli di emissioni, l’amministrazione comunale un anno fa aveva disegnato un cerchio con raggio di un chilometro e centro proprio nell’inceneritore, introducendo all’interno la norma di salvaguardia nel nuovo strumento urbanistico che impedisce alle aziende esistenti di aumentare le emissioni prodotte. Ebbene, sollecitato sul tema, l’assessore all’ambiente Marco Sacchetti (foto) annuncia: “Stiamo lavorando ad una modifica della norma esistente, di concerto con l’Associazione degli industriali, che introduce delle forme compensative grazie alle quali le aziende potranno innalzare certi livelli emissivi impegnandosi però in azioni concrete di mitigazione ambientale”. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 22 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.