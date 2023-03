Arezzo, legionella: ricoverata anziana di una Rsa, chiusa scuola, prosegue sanificazione sede Estra

22 marzo 2023 a

Un'anziana ospite di una Rsa nel comune di Cortona, a Terontola, sarebbe ricoverata all'ospedale Santa Margherita della Fratta per legionella. Intanto a Montagnano rilevata la presenza del batterio in un plesso scolastico. Con un’apposita ordinanza del sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati, è stata infatti disposta la chiusura della scuola Secondaria di primo grado e di quella dell’Infanzia di Montagnano da ieri fino a oggi, mercoledì 22 marzo, per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione nelle condotte idriche del plesso. Prosegue la sanificazione degli ambienti della sede di Estra in via Igino Cocchi ad Arezzo: spogliatoi, mensa e bagni. In precedenza altre contaminazioni so erano verificate in cliniche della città. (...)

