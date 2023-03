Arezzo, il presidente di Nuove Acque: "Dispersione al 20% e calerà ancora, bollette ferme, nuova sede e progetti"

Luca Serafini 22 marzo 2023 a

Carlo Polci, commercialista, ex arbitro di calcio, da quattro mesi è presidente di Nuove Acque, la società idrica al 54 per cento in mano pubblica e al 46 in mano privata (Suez).

Si parla tanto di luce e gas ma poco di Nuove Acque, e domani è la Giornata mondiale dell’acqua.

Come per l’arbitro. Quando arbitra bene non se ne parla mai.

Che fa si autogiudica?

I comuni soci che ho incontrato hanno espresso valutazioni molto positive per il servizio fornito e per i progetti portati avanti da Nuove Acque: la società funziona bene in perfetta continuità con il passato, io ci sono solo da quattro mesi. E’ tutta la struttura che è valida a partire dall’amministratore, l’ingegnere Francesca Menabuoni.

Quanti utenti avete?

Serviamo una popolazione di 300 mila abitanti: la provincia di Arezzo tolti i comuni del Valdarno più su di Pergine, e cinque comuni della provincia di Siena.

Il dato migliore?

La percentuale di dispersione, che è intorno al 20%, sotto la metà della media nazionale. Per noi è un vanto.

Nel 2029 scade la concessione: è la formula giusta o qualche comune vorrebbe tornare in proprio, come 25 anni fa?

Il servizio idrico integrato ha dimostrato di rispondere alle esigenze del territorio. Anche nei momenti di difficoltà, pensi all’emergenza meteo, non ci sono stati disservizi. La risorsa idrica c’è, l’invaso di Montedoglio è pingue. Poi c’è l’Arno con il sistema di condotte. Adduzione, trattamento e depurazione funzionano. E’ assicurata l’acqua a tutte le utenze, si progetta e si fa manutenzione.

C’è ancora qualche zona da coprire?

L’assessore Marco Sacchetti, ad Arezzo, ci ha segnalato la situazione di via Molinara. Arriverà l’acqua anche lì.

Quanti dipendenti avete?

Nuove acque ha 228 dipendenti</CF>, sono aumentati per far fronte ai tanti progetti sviluppati. La società ha intercettato 30 milioni del Pnrr che spenderemo nei prossimi anni.

Ci dica uno degli obiettivi?

Una sfida che ci siamo posti è ridurre ancora le perdite di acqua di un ulteriore 5 per cento.

Presto Nuove Acque aprirà la sede nuova.

Sì, in via Calamandrei. Prima dell’estate ci trasferiamo. Locali di 2mila metri quadrati. I lavori stanno per concludersi. Un punto di riferimento per il cittadino e per l’azienda, che riunisce ufficio commerciale, amministrativo e progettuale, oggi distribuiti da via Montefalco e Poggio Cuculo.

Un percorso segnato da continui investimenti.

Tra Pnrr e Piano di programma ci sono 70/80 milioni nel quadriennio. Risorse che servono per essere sempre migliori nel servizio in un territorio complicato come il nostro, vasto e poco popolato con agglomerati e case sparse anche molto distanti.

Qualità dell’acqua?

Ai massimi livelli.

Bollette care.

Il costo è di 4 millesimi di euro al litro. Non ci sono stati aumenti e non sono previsti per l’anno in corso, la tariffa è regolata da Arera su base biennale.

Il punto di forza di Nuove Acque?

Gli uffici territoriali di Bibbiena, Sinalunga e Sansepolcro permettono di essere vicini al cittadino utente. Un lavoro che definirei sartoriale, su misura. Quando l’utente segnala un problema è sicuro che qualcuno si occuperà di lui in tempi ragionevoli.

C’è chi vorrebbe l’acqua solo in mani pubbliche.

Sono posizioni. Io so che il socio privato ha portato uno know how fondamentale. La differenza la fanno le persone, le professionalità, dai massimi livelli progettuali, ai direttivi a chi sta nel territorio come l’idraulico che si è fatto qualche chilometro con le ciaspole sulla neve per assicurare che non fosse tutto a posto.

Giornata Mondiale dell’acqua: un messaggio.

Consapevolezza, usare bene l’acqua, non sprecarla, non sporcarla, che la depurazione costa”.

