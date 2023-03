Arezzo, lutto per la scomparsa dell'imprenditore della moda Mario Favilli

22 marzo 2023 a

Lutto in Confesercenti Arezzo per la scomparsa dell'imprenditore della moda, Mario Favilli, 84 anni, fondatore dei negozi “Porcellotti Moda”. L'imprenditore è stato per anni all'interno degli organismi dell'associazione di categoria rappresentando le esigenze del settore della moda. Un imprenditore di successo capace di dar vita - dopo una esperienza lavorativa alla Lebole - a una brillante carriera imprenditoriale creando una vivace realtà commerciale che vanta negozi in Valdarno a Terranuova Bracciolini, in Casentino a Bibbiena e ad Arezzo. "Confesercenti - si legge in una nota dell'associazione di categoria - si unisce al dolore dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto apprezzandone le doti umani e professionali".

