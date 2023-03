Cortona, Francesca tutta ufficio e stalla: passione Chianina, sveglia alle 4 e costi troppo alti

Lilly Magi 23 marzo 2023 a

”Allevare Chianine era il mio desiderio ma la penuria di reddito con questa attività mi ha costretta ad andare a lavorare in una ditta”. Francesca Bennati, giovane allevatrice di Cortona da sempre impegnata con i giganti bianchi, sabato e domenica sarà alla mostra della razza Chianina a Fratticciola. “Continuo a tenere alcuni capi di questi splendidi bovini ma molti di meno, e quest'anno, con grande rammarico, dimezzerò ancora il loro numero” continua Francesca che adesso a circa dieci animali. “Dovendo svolgere un altro lavoro che mi impegna 8 ore al giorno (impiegata in una ditta di elettronica ndr) dover pensare ai miei animali diventa sempre più faticoso, alla luce poi del guadagno che non c'è. Vendendo i miei capi non riuscirò a recuperare nemmeno le spese sostenute per farle crescere, senza contare la mia manodopera”.



Com’è la sua giornata tipo?

“Le mie 24 ore sono quasi tutte lavorative se si considera che mi alzo alle 4 per poter pulire la stalla, pulire gli animali, che vengono spazzolati, poi si devono governare, dopodiché mi preparo per andare al lavoro; quando torno alle 18 ricomincio con la pulitura della stalla degli animali e di nuovo la "guerna". Fino a qualche anno fa mi aiutavano i miei genitori, ora loro sono fatti anziani e non ce la fanno più a svolgere queste faccende e quindi devo fare tutto io, la cosa è molto pesante”.

La sua storia con le Chianine quando è iniziata?

“Sono nata con le Chianine, questi animali hanno fatto sempre parte della mia famiglia da secoli. I miei erano contadini del conte Petrella (vicino a Camucia ndr) come i miei nonni, bisnonni eccetera, questi animali sono stati sempre presenti nell'aia di un contadino perché servivano per lavorare la terra, poi con l'avvento dei trattori tutto è cambiato e anche le Chianine sono diventate animali esclusivamente, da carne. Io sono nata in mezzo a loro e so quanto sono belle, brave e preziose”.

Lei dice che non conviene più allevare ma intende anche continuare. Come mai?

“Non posso pensare alla mia casa senza questi splendidi animali, purtroppo devo diminuire il loro numero altrimenti non ce la faccio nemmeno economicamente, ma è un grande dispiacere”.

Eppure la carne Chianina costa molto al dettaglio?

“E' proprio qui l'inghippo, a noi allevatori quando vendiamo questi bestie, già abbattute e svuotate di tutti le interiora, ce li pagano 7,20/7,50 euro al Kg, compreso la parte delle bistecche... e voi sapete i prezzi al minuto che ci sono in giro, basti pensare che una bistecca di Chianina a un ristorante può costare tranquillamente 100 euro. A noi invece non pagano nemmeno il fegato, la milza, i rognoni, la lingua, la coda, lo stomaco, quando invece sono parti che vengono commercializzate. Oltre a questo c'è da considerare che il prezzo degli alimenti che diamo a questi bovini è raddoppiato e così dicasi l'energia, insomma noi abbiamo solo spese e fatica, gli altri ci fanno dei bei soldoni”.

C'è speranza di salvare questi animali dall'estinzione?

“Non sarà facile, basterebbe però che anche localmente ci si unisse e ci si impegnasse per trovare dei mercati migliori, anche all'estero, dove questa carne potesse essere valutata per le qualità che ha, anche al momento che lascia la stalla”.

La sua Chianina preferita?

“Ho sempre nel cuore Stellina, era il suo nome, le Chianine hanno per legge tutte un nome: era buona, brava e bella, l'ho aiutata a partorire e fu una gran faticata, perché dette alla luce una vitella tanta grassa che non mi è più capitato di vederne altre simili. Io tengo la foto di Stellina in camera mia sopra il comodino. Preciso che all'anagrafe questa bestiola è iscritta con il nome Ballerina, perché dobbiamo rispettare l'elenco in base alla lettera di alfabeto raggiunta”.

