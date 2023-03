Arezzo, caos Provincia: presidente isolato, tra dimissioni e intesa con il Pd (che non farà)

23 marzo 2023 a

Caos alla Provincia di Arezzo. Il presidente Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari (civico di centrodestra) eletto tre mesi fa a dispetto della candidatura ufficiale del centrodestra (Silvia Chiassai sindaco di Montevarchi) resta nelle sabbie mobili di una situazione nella quale non trova il necessario sostegno politico. Nonostante lo "sgarbo" alla coalizione di riferimento è al centrodestra che si è rivolto per deleghe e percorso offrendo anche, in prospettiva, di tirarsi indietro. Ma la Lega risponde per ora picche. Nessun incontro, Gelo. Dall'altra parte il Pd, con una nota del Coordinamento Provinciale, lo esorta ad andare avanti tenendo conto dell'agenda delle cose da fare - progetti legati al Pnrr, bilancio da approvare il 29 marzo -: "Se Polcri volesse tornare nel recinto della destra commetterebbe un errore di incoerenza e un errore strategico, perché è chiaro che la destra vuole la sua fine politica". Ma Polcri la sua scelta di campo l'ha fatta. Critiche incrociate nel centrosinitsra con Francesco Romizi che rivendica di non avere condiviso l'elezione di Polcri e i dem che gli rispondono, Oggi interviene Marco Donati. Tra gli scenari possibili, dimissioni anticipate per azzerare la situazione.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di giovedì 23 marzo.

