Arezzo, Fiera Antiquaria: via al bando per i posti liberi lungo il percorso

Fiera Antiquaria, nuovo step per il rilancio e il potenziamento dello storico mercato capace di rinnovarsi mensilmente da oltre 55 anni. Adesso l’assessore comunale Simone Chierici annuncia il bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi e il contestuale rilascio di autorizzazione d’esercizio per le dodici edizioni annuali. Le domande possono essere presentate fino alle 14 del 20 aprile. I posti sono 71. Spazio quindi agli spuntisti che potranno cogliere l’occasione per diventare titolari di una concessione e uno spazio fisso tutto loro sia all’interno del percorso del centro storico che nei giardini del Prato per l’edizione di settembre. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di far lievitare il numero dei titolari sui quali far conto a ogni edizione assegnando postazioni attualmente libere e riservate per la spunta.

