Furti nelle aziende, orafi dal prefetto

Il settore orafo del distretto di Arezzo chiede sicurezza, le istituzioni rispondono. Più telecamere per la videosorveglianza, con verifiche su quelle esistenti, allargando il raggio d’azione sul territorio e dove possibile ancora una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Tutti compatti per fronteggiare un momento delicato, in cui il distretto aretino sembra essere entrato nel mirino di qualche banda di professionisti che sta seminando il terrore tra gli imprenditori, con colpi da film che sfiorano l’incredibile, nelle loro abitazioni e nelle aziende. Di strategie per fronteggiare un periodo così impegnativo si è parlato ieri mattina a Poggio del Sole tra il prefetto De Luca e i rappresentanti del settore orafo.

E' stata espressa da parte dei rappresentanti degli imprenditori (Parrini, Giordini e Benvenuto) soddisfazione per la sensibilità incontrata da parte dei rappresentanti istituzionali. Garantito impegno per il presidio del territorio e più videosorveglianza.

