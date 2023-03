Arezzo, arriva la Rampichiana: come cambia la viabilità

24 marzo 2023 a

Tornano in sella i protagonisti della Rampichiana, la gara ciclistica competitiva di mountain bike organizzata dall’associazione sportiva Il Cavallino che domenica 26 marzo, dopo l’esordio nel 2004, taglia il traguardo della diciottesima edizione. Centinaia di atleti partiranno da via Ricasoli e vi faranno ritorno seguendo come percorso un itinerario di 43 chilometri con 1.500 metri di dislivello che si svilupperà all’interno del comune e comprenderà le strade bianche dell’Alpe di Poti. Il rientro in città in direzione del traguardo avverrà dalla zona di Villa Severi. Un percorso più breve prevede 20 chilometri e 1.000 metri di dislivello. L’evento è inserito nei circuiti nazionali Supersix Race e Deltos Cup e per questo richiama sportivi da ogni regione d’Italia e non solo. “Comune di Arezzo e Fondazione Arezzo InTour – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi giovedì 23 nel corso della conferenza stampa di presentazione – collaborano all’organizzazione di questa bellissima manifestazione che quest’anno ha incontrato, e per questo ringrazio l’associazione Il Cavallino per la sua disponibilità, qualche piccolo adattamento in virtù della concomitanza del Capodanno dell’Annunciazione. Abbiamo in vista un week end molto ricco e tutto da vivere, sia per quanto attiene l’ambito sportivo che quello culturale. La degna apertura della stagione turistica primaverile che si apre sotto i migliori auspici”. Spiega Giuseppe Peruzzi, presidente dell’associazione: “Il movimento della mountain bike sta tornando di moda. Non siamo ai livelli pre-pandemia ma stiamo veleggiando verso le 900 iscrizioni, che resteranno aperte fino a domenica mattina. A proposito di numeri, non posso dimenticare che fra volontari del Cavallino, La Racchetta che cura la Protezione civile e la Misericordia di Foiano che si occupa dell’assistenza, ci saranno 150 persone coinvolte e questo ci gratifica e rende bene il senso dell’impegno profuso. Venendo all’aspetto agonistico, tra gli uomini riflettori puntati su Diego Rosa, ex professionista di ciclismo su strada e sul fiorentino Riccardo Chiarini, vincitore dello scorso anno. Anche il parterre femminile si presenta di particolare rilievo”. Per l’occasione sono state previste anche modifiche alla circolazione e alla sosta: dalle 7 alle 17 scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Ricasoli fra piazza Lando Landucci e viale Bruno Buozzi, compresa l’area antistante il sagrato del duomo, mentre nella direzione di marcia via Ricasoli - via de’ Palagi è istituito il senso unico di circolazione. Dalle 7 alle 10 il divieto di sosta è esteso a viale Bruno Buozzi mentre dalle 7 alle 14 a via di San Fabiano, via Sassoverde. Divieto di transito tra le 9,20 e le 14 in via di San Fabiano, dalle 10,30 alle 12 nel tratto della strada panoramica di Poti compreso tra la chiesa di San Severo e la salita Marco Pantani e tra le 10,30 e le 14 in via Sassoverde. Dalle 7 alle 17 dall’accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale ed è invertito il senso di marcia in via Montetini. Dalle 10 la circolazione verrà sospesa per consentire il passaggio dei partecipanti in via Tarlati, via Gamurrini e via Antonio da Sangallo.

