Arezzo, barboncino viene ucciso da tre grossi cani

Cucciolo di barboncino ucciso nel suo giardino, alle porte di Arezzo. L'aggressione da parte di tre grossi cani che in quel momento erano liberi è avvenuta sotto gli occhi dei suoi proprietari. Una storia dolorosa, l'ennesima che si verifica ad Arezzo, una città dove un cittadino su quattro possiede un animale ma dove ancora questi episodi sono troppo frequenti. Per il povero cagnolino non c'è stato alcunché da fare nonostante la disperata corsa dal veterinario. La vicenda ha spinto l'assessore Giovanna Carlettini a intervenire con una nota molto dura.

“Abbiamo deciso grazie alla disponibilità e all’impegno della polizia municipale di incrementare i controlli all’interno di tutte le aree verdi della città anche con una specifica attività mirata a prevenire e reprimere certi comportamenti dei proprietari di cani: questi ultimi non possono essere lasciati senza guinzaglio. Ma sia chiaro che il rispetto o meno delle vigenti normative è una questione che attiene gli uomini e non certo gli animali. È altrettanto evidente che i vigili non sono uno per ogni abitante e che siano sempre e ovunque, pronti a fronteggiare comportamenti deprecabili, come far vagare indisturbati in campagna cani a ridosso delle abitazioni altrui".

"Dunque è inevitabile, oltre alla solidarietà per la sofferenza causata dalla perdita del cagnolino, che lanci un appello accorato affinché la detenzione di un cane sia sempre accompagnata da senso di responsabilità" ha concluso l'assessore Carlettini.

