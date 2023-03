Arezzo, in via Fra' Guittone le radici dei pini sollevano l'asfalto: pericolo e parcheggi impossibili

Alessandro Bindi 25 marzo 2023 a

Via Fra’ Guittone ad Arezzo simile a una pista da rally. Buche e dossi sull'asfalto come su Marte. Automobilisti infuriati.

“Impossibile parcheggiare per colpa delle radici che spuntano dall'asfalto”. Pericoloso anche il transito per strada soprattutto per chi percorre la carreggiata in sella alle due ruote. Il rischio di sbandamento è elevato per gli automobilisti e i centauri che da via Petrarca salgono verso Poggio del Sole per poi scendere diretti alla centralissima piazza della Repubblica alla stazione.

Dissestati anche i tombini e caditoie intasate dagli aghi di pino. La manutenzione appare carente e serve un intervento straordinario per ripristinare il manto stradale. Le radici dei giganteschi pini che costeggiano le mura che separano via Fra’ Guittone da viale Piero della Francesca, stanno prendendo il sopravvento sul catrame e per chi parcheggia c'è anche il rischio di danneggiare copriruote e gomme.

“C'è bisogno di un intervento di ripristino del manto stradale ” commenta un cittadino. “L'amministrazione comunale”aggiunge l'automobilista “deve valutare il da farsi. Non è possibile mettere a disposizione certi parcheggi e per lo più a pagamento. Ogni parcheggio richiede manovre impossibili con il rischio di danneggiare la vettura”. (...)

