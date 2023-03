Arezzo, nel frigo del ristorante sushi un quintale di pesce non tracciabile: chiusura e prescrizioni per riaprire

Luca Serafini 25 marzo 2023 a

Salmone, tonno e altre specialità di pesce destinate a diventare piatti per i tanti appassionati di sushi - in tutto un quintale di alimenti ritenuti “non idonei” per il consumo - sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Livorno e dall’Asl in un locale di Arezzo.

Gli ispettori pesca e gli 007 del cibo dell’azienda sanitaria locale hanno proceduto all’accuratissimo controllo nella giornata di giovedì. Le verifiche - a campione e non su segnalazione - hanno fatto emergere forti dubbi sulla conformità del pesce. La visita al ristorante sushi è stata seguita dall’obbligatorio abbassamento della saracinesca. Stop.

Oltre al sequestro di un quintale di alimenti dichiarati “non idonei”, è scattata l’inevitabile chiusura del ristorante di sushi, con una sanzione amministrativa da 3.500 euro irrogata al titolare.

Ora, sulla base di una serie di prescrizioni, il gestore del ristorante potrà ripartire con l’attività solo nel momento in cui si sarà adeguato e l’Asl avrà verificato in un nuovo sopralluogo la conformità della situazione. (...)

