Arezzo, bombe della seconda guerra mondiale vicino alla ferrovia a Vitiano

Bombe della seconda guerra mondiale, probabilmente da aereo, sono state ritrovate lungo la linea ferroviaria lenta a Vitiano. Il loro ritrovamento è avvenuto in concomitanza con una serie di lavori che vengono effettuati per l’appunto lungo la ferrovia lenta, vicino al ponte della Palazzina, in fondo alla via dei Rossi.

L’area, dopo la scoperta, è stata transennata in attesa che arrivino gli artificieri. Che provvederanno a far brillare le bombe in piena sicurezza. Continuano periodicamente i ritrovamenti nel territorio aretino, di ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale.



