Arezzo, crolla impalcatura in centro: tre denunciati per deficit di sicurezza

Tre persone denunciate dopo il crollo dell'impalcatura in via Fontanella, angolo piazza San Giusto ad Arezzo, il 10 marzo scorso. Il ponteggio franò davanti ad un locale, vicino ai tavolini. Per fortuna nessun avventore rimase investito e ferito dai pesanti materiali: tragedia evitata per un soffio.

Intervennero sul posto i vigili del fuoco, i militari della Compagnia di Arezzo e gli specialisti del Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Arezzo, che dopo aver vigilato sul ripristino in sicurezza dei luoghi, a seguito di accurati accertamenti hanno denunciato in stato di libertà 3 soggetti, coinvolti a vario titolo nei fatti: il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, il titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il titolare della ditta incaricata per il montaggio del ponteggio.

I reati presupposti sono rispettivamente, mancata verifica sull’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza di Cantiere, per non aver efficacemente ancorato alla costruzione il ponteggio metallico fisso e per l’inidoneità del piano di montaggio uso e smontaggio - PI.M.U.S. - relativo al ponteggio metallico fisso allestito.

