Arezzo, sanità: stop assunzioni alla Asl e 137 operatori in meno. Allarme di Fp Cisl

Sara Polvani 26 marzo 2023 a

a

a

Assunzioni in stallo per la sanità aretina. La Fp Cisl di Arezzo denuncia: “Sistema in gravi difficoltà. Previsti 137 operatori in meno nel piano dei fabbisogni 2023”. Un grido di allarme. “Apprendiamo dall’Azienda Toscana Sud Est che nei prossimi anni in particolare nel prossimo triennio 2023/2025 non sarà possibile assumere personale”, spiega il segretario Fp Cisl Arezzo Maurizio Milanesi. “Partendo dall’anno 2023 il bilancio uscite ed entrate dovrà portare un -137 operatori (ovvero relativi a personale sanitario e tecnico-amministrativo, i medici avranno una loro gestione), per gli anni successivi c’è solo da sperare”. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di domenica 26 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.