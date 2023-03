Arezzo, rinnovi nelle società partecipate. Farmaceutica, Multiservizi e via alla partita su Estra

Luca Serafini 26 marzo 2023 a

Società partecipate dal Comune di Arezzo, via alla stagione dei rinnovi e politica in movimento. In scadenza ci sono due aziende importanti sulle quali il municipio è presente in misura diversa: l’Azienda Farmaceutica spa, società mista a partecipazione maggioritaria privata, con il 20% del capitale sociale detenuto dal Comune, e Arezzo Multiservizi srl (76,7% del Comune e 23,33% Fraternita dei Laici) che si occupa dei cimiteri.

Con l’approvazione del bilancio 2022 si chiude la gestione delle due aziende sotto la guida, rispettivamente, di Francesco Francini e di Guglielmo Borri, entrambi stimati avvocati e tutti e due potenzialmente riconfermabili, dato che non hanno rivestito la carica per due mandati pieni come prevede la delibera comunale sulle figure di vertice delle partecipate. Francini entrò nel primo mandato di Ghinelli in quota Forza Italia, Borri è entrato su indicazione diretta del sindaco al posto di Luca Amendola dopo il terremoto (con dimissioni) per l’inchiesta giudiziaria. Proseguiranno loro? Non si sa. La discussione nel centrodestra non si è ancora aperta.

Tutto lascia supporre che ci sarà un riequilibrio politico complessivo delle rappresentanze. Con il partito di Fratelli d’Italia che incalza, pronto a far valere la maggior forza ottenuta alle ultime amministrative a fronte di una presenza che, lamenta, si è depotenziata. Ma l’obiettivo grosso è Estra, dove FdI ha perso dal novembre 2021 Francesco Macrì, che era presidente dal 2016. Messo fuori da Anac (il 4 aprile Consiglio di Stato sulla controversia amministrativa per l’inconferibilità) e rilanciato dall’assoluzione nel processo Coingas, Macrì potrebbe tornare al suo posto attualmente ricoperto da Alessandro Piazzi, senese. Giovanni Grazzini, commercialista, è stato inserito nel cda su scelta del sindaco Ghinelli. Partita aperta sia nella maggioranza aretina che con i soci pratesi e senesi di Estra. Esito tutto da vedere.

Quanto ad Afm e Multiservizi, situazione fluida. L’ultima relazione sulle partecipate presentata in Comune, a proposito della Farmaceutica riporta che sono 5 i membri del cda e 90 i dipendenti. Nel 2021 ha ottenuto un utile netto di 515.895 euro (fatturato di 33,1 milioni) con dividendo per il Comune di 103.179,06 euro. In crescita del 2,27 il valore della produzione. Ai componenti dell’organo di amministrazione vanno complessivamente 120.988 euro, ai 3 componenti dell’organo di controllo 35.360 euro. Arezzo Multiservizi srl, società in house fondata nel 2007, ha 25 dipendenti ed un amministratore unico. Il bilancio 2021 indicava un utile di 85.325 euro (a fronte di un fatturato di 2,5 milioni) con incremento dei ricavi operativi del 20%. Previsti 18.700 euro di compenso per l’organo di amministrazione e 14.000 per l’organo di controllo.

Ci sono poi Atam, società in house partecipata al 99,92, con amministratore unico Bernardo Mennini, il cui rinnovo è previsto con il bilancio 2023 quindi a primavera 2024. La storica azienda nata nel 1968 dal 2007 si occupa della rete parcheggi e soste e della mobilità urbana, i dipendenti sono 13, l’utile di esercizio del 2021 era di 103.134 euro, in crescita, su fatturato di 3,7 milioni. Compenso per l’amministratore, riporta la relazione per il 2021, è 20.616 euro. Nessuna urgenza di rinnovo anche per le altre aziende.

Aisa Impianti spa (84,91%) nata nel 2012 per scissione da Aisa spa, ha come core business il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati attraverso l’utilizzo dell’impianto di recupero integrale di San Zeno. E’ amministrata da un consiglio di tre membri (lo guida Giacomo Cherici), i dipendenti 41. Utile di esercizio del 2021, 428.686 con +72% (fatturato 11,5 milioni). Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 22 mila euro, 21 mila per l’organo di controllo.

Arezzo Fiere e Congressi (17,88%), ha cda di tre membri con presidente Ferrer Vannetti e 11 dipendenti, fatturato dio 6 milioni e utile esercizio 2021, 118.627. L’organo amministrativo costa 13.656 euro, l’organo di controllo è 8.871 euro. Lfi (8,66%), guidata da Maurizio Seri, ha 7 membri del cda, 5 dei soci pubblici e due privati, 46 dipendenti, utile di 1,2 milioni su fatturato dfi 7,2 milioni, 75 mila euro il costo dell’organo amministrativo e 10.500 il costo di quello di controllo. Nuove Acque (15,89) ha 7 membri di cui 5 di parte pubblica, 225 dipendenti. Bilancio con utile di 6,9 milioni +31% con dividendi per 2 milioni. Fatturato 56 milioni. Costo dell’organo amministrativo 242.372 euro e quello di controllo 29.361. Presidente è il commercialista Carlo Polci, indicato da Lega.

Arezzo Casa spa società a capitale interamente pubblico costituita nel 2003 (33,34% al Comune) ha 28 dipendenti, 5 membri nel consiglio nominati dai comuni, amministratore Lorenzo Roggi quota Lega. Utili 2021 di 62.978 euro su fatturato di 7,2 milioni. Compenso dell’organo amministrativo 30.468 euro, all’organo di controllo 20.750 euro. Coingas spa, che partecipa Estra al 25%, ha per amministratore unico, Franco Scortecci e non ha dipendenti. Bilancio con utile di 4.345.417 euro con + 154%, dividendi per 3 milioni, di cui 1,3 al comune di Arezzo. Compenso organo di amministrazione 24.888.000, per l’organo di controllo 26.445.000.

