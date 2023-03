Pratomagno, lavori sulle strade mettono a rischio rospo ululone

26 marzo 2023 a

a

a

Lavori di asfaltatura sul Pratomagno mettono a rischio un piccolo anfibio che qui trova il suo habitat ideale. Si tratta del rospo ululone, così chiamato dal suo particolare canto. Può vivere e riprodursi solo in alcune condizioni e le strade “urbanizzate” per lui sono deleterie. Dopo gli annunci degli interventi finanziati dalla Regione sulla Panoramica del Pratomagno è partita la mobilitazione di ambientalisti ed esperti che hanno inviato un documento in Regione.

Vandali in Pratomagno, distrutta area riqualificata

"Questa specie è quella che conferisce al Pratomagno una rilevanza globale, in quanto incluso nella Lista Rossa della Iucn nella categoria Endangered (che significa che sta per estinguersi) - spiega il biologo e conservazionista, Gianluca Serra -. E’ una specie endemica dell’Appennino e sta sparendo velocemente. In Toscana ormai è rimasto in pochissime zone. La Regione ha chiesto (e ottenuto) diversi milioni di euro alla EU per reintrodurlo"".

Arezzo, pianta infestante lungo alcuni corsi d'acqua valdarnesi. Dal Consorzio di Bonifica appello per gli interventi

Il segreto per la sua tutela è garantire il mantenimento di un ambiente non antropizzato: "È un rospetto dalla caratteristica colorazione a macchie di un giallo molto acceso sul ventre e le pupille a forma di cuore. Nel periodo riproduttivo emette un verso che assomiglia vagamente ad un ululato. Vive esclusivamente in pozze di acqua assolate (un habitat volatile). La presenza incontrollata di gente, bambini, cani e mezzi, motorizzati e non, pone un gravissimo rischio sul suo habitat naturale e sulla sua sopravvivenza (anche perché è sensibile alla infezione di un particolare fungo)". Per questo la mobilitazione e l'appello a difendere il Pratomagno e i suoi abitanti a quattrozampe.

Castiglion Fiorentino, spuntano i cartelli per salvare i gatti dalle auto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.