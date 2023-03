Monterchi, sopralluogo per la Madonna del Parto

26 marzo 2023 a

Grande attesa per un sopralluogo che potrebbe mettere la parola fine a una lunga diatriba. Al centro la celeberrima Madonna del Parto di Piero della Francesca e la sua location a Monterchi. Quest’ultima in particolare lunedì 27, intorno a mezzogiorno, sarà oggetto di valutazione da parte di una delegazione di tecnici ed esperti del ministero che avranno il compito di valutare quale sia il sito più appropriato.

Infatti secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato l’affresco di Piero della Francesca dovrebbe tornare nella cappella di Momentana, dove era stato fino al 1992. Ma tale ritorno non coincide con i mutamenti della cappellina intercorsi nel tempo e con la mancanza di musealizzazione che invece ha caratterizzato la nuova location. Da qui le richieste del Comune di avere un sopralluogo tecnico da parte del Ministero per verificare con mano la situazione, sia da una parte che dall’altra.

C’è dunque grande attesa per un sopralluogo che potrebbe mettere davvero fine a questa querelle.

Intanto c’è soddisfazione per il fatto che comunque un segnale finalmente è arrivato, ovvero fisicamente verrà accertata la reale condizione dei due contenitori e quale sia il più adatto ad accogliere l’opera ma anche i turisti che arrivano a Monterchi proprio per l’affresco.

