Arezzo, rebus dei pini: fresatura radici o abbattimento per ripristinare via Fra' Guittone

Per Via Fra’ Guittone ad Arezzo al momento non ci sono soluzioni. Rebus per la sistemazione del manto stradale e il ripristino dell’asfalto. L’eventuale rasatura delle radici che sono spuntate mettendo a rischio la sicurezza stradale e rendendo praticamente inutilizzabili i parcheggi, comprometterebbe la stabilità dei pini. L’amministrazione comunale sta verificando quale soluzione può essere risolutiva.

Il rischio è che si debba ricorrere al taglio dei pini. Le piante gigantesche sono cresciute a dismisura e l’apparato radicale si è sviluppato solo dalla parte della strada complicando la situazione agli automobilisti. Dal lato opposto le radici non hanno spazio per svilupparsi e spingono verso le mura creando anche il rischio di un crollo. È evidente che l’amministrazione debba prima o poi trovare una soluzione ma per adesso non c’è.

“Ripristinare l’asfalto in via Fra Guittone” spiega l’assessore alla manutenzione Alessandro Casi “è un intervento delicato. Abbiamo a cuore la risoluzione della problematica nella centralissima strada che porta al Poggio del Sole e stiamo lavorando per valutare quale possa essere la migliore strada da percorrere”. Il problema sollevato sul Corriere di Arezzo da parte di alcuni cittadini che lamentano l’impossibilità di parcheggiare e una strada dissestata a causa delle radici gigantesche dei pini è quindi una viva preoccupazione. Chi amministra ha sul tavolo valutazioni e progetti ma serve trovare quello che possa risultare alla lunga il migliore. Da una parte c’è la volontà di salvare il salvabile tra il lungo filare di pini marittimi ma la soluzione contrasta con il ripristino del manto stradale.

“Se le radici” conferma Casi “dovessero essere fresate per eliminare i crateri dal manto stradale è evidente che verrebbe compromessa la stabilità delle piante”. Il tratto di alberi che costeggia le mura rappresenta un bellissimo scorcio ma a distanza di decenni i pini marittimi piantati in quella zona e cresciuti a dismisura rappresentano comunque un problema.

“Le radici” spiega Casi “si sono sviluppate principalmente dal alto della strada non avendo terra e spazio dalla parte delle mura”. In pratica c’è uno sbilanciamento e l’apparato radicale che dà sulla carreggiata è quello in grado di mantenere in piedi le piante.

La sensazione è che prima o poi la scelta finisca per essere indirizzata verso l’abbattimento. Non si esprime in merito l’assessore Alessandro Casi, almeno per il momento sottolineando: “E’ prematuro parlare di una drastica soluzione per la quale serviranno valutazione tecniche e pareri di esperti in grado di valutare lo stato di stabilità delle piante. Non è sicuramente mia intenzione pensare all’abbattimento senza se e senza ma e per questo siamo alla ricerca di progetti e valutazioni che possano essere alternative valide e risolutive”. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di lavorare per riqualificare la zona.

“Siamo impegnati con il cantiere che restituirà l’antico splendore” puntualizza Casi “alle mura di via Piero della Francesca. È prevista la realizzazione dei giardini sull’antico baluardo che sarà restituito alla fruibilità dei cittadini. Intendiamo riqualificare anche le mura dal lato della Casa delle Energie e anche il tatto di collegamento dove ci sono i pini è nostra intenzione riqualificarlo”. Servirà solo capire come. “La fase per adesso è di studio e valutazione” conferma Casi “con la consapevolezza che dovremmo valutare più alternative. Da parte mia non c’è volontà di abbatterle ma sono anche ben cosciente che un intervento di fresatura delle radici comprometterebbe l’attuale apparato radicale già debole per la conformazione delle mura e della posizione delle piante”.

Eventuali soluzioni radicali e alternative che dovessero prevedere l’abbattimento degli attuali pini dovranno comunque prevedere la piantumazione di nuovi? “Sicuramente” chiosa Casi anche se è presto per parlarne. Di sicuro se ci saranno nuove piante dovranno essere di esemplari che possano in futuro sviluppare le radici in profondità e non per larghezza”.



