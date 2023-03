Arezzo, nuovo incontro del Comitato emergenza lupo: raccolte 3.700 firme

Sara Polvani 27 marzo 2023 a

Un nuovo incontro pubblico del Comitato “Emergenza lupo – Arezzo” è in programma venerdì prossimo, 31 marzo, alle 21.15, nella sala parrocchiale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Rigutino. “Il comitato presenterà alla cittadinanza i risultati ottenuti e le attività svolte in questi due mesi di intenso lavoro”, spiega in una nota lo stesso Comitato. Dal primo incontro di Rigutino del 27 gennaio scorso, l’obiettivo oltre a sensibilizzare era di raggiungere almeno le 2.500 firme per una petizione rivolta ai Ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente, che hanno le competenze relative in materia, ne hanno raccolte quasi 3.700.

Nell’oggetto della petizione si spiega anche che “dalla promulgazione delle norme che hanno istituito la difesa dei lupi, inserendoli tra le specie particolarmente protette, questi sono stati lasciati procreare indiscriminatamente fino al raggiungimento di oltre 3.500 esemplari (cifra che appare comunque sottostimata), all'atto pratico le popolazioni di questi canidi non sono mai state realmente gestite, solo censite, con grande impiego di fondi e risorse pubbliche. Importante è anche il danno economico diretto e indotto, soprattutto a carico degli allevatori: l’Ispra nel 2022 ha diffuso una stima dei danni da predazione da lupo nel periodo 2015-2019, riportando 17.989 casi di predazione, a fronte dei quali sono stati somministrati oltre 9 milioni di euro di risarcimenti”. Delle 3.691 firme, 1.138 sono state raccolte nel Comune di Arezzo, 1.081 in Casentino, 734 in Valdichiana, 324 in Valtiberina, 147 in Valdarno e 267 in altri comuni.

“In questo incontro verranno affrontate le tematiche e le problematiche connesse all’invasione della specie Canis lupus nel nostro territorio, parleremo anche di cause e di possibili soluzioni”. Nella serata verranno presentati numerosi interventi e contributi tra cui quello dell’onorevole Tiziana Nisini, degli europarlamentari Sergio Berlato e Pietro Fiocchi, del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, del presidente provinciale di Enalcaccia Iacopo Piantini. Sarà anche l’occasione per ascoltare le testimonianze di chi, ogni giorno, vive con questa emergenza. “È importante la partecipazione di tutti quelli che potranno intervenire, soprattutto nel momento in cui la Commissione Europea ha stanziato altri fondi per un progetto finalizzato al consolidamento della popolazione di lupi nelle aree antropizzate italiane, con un budget di oltre i 7 milioni di euro, e tutto questo nella nazione che ha più lupi di tutto il resto d’Europa”.

