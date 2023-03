Rock, il batterista Marky Ramone torna a Castiglion Fiorentino in vacanza relax

27 marzo 2023 a

Welcome back Marky Ramone. Il batterista statunitense è tornato a Castiglion Fiorentino, accolto dal sindaco Mario Agnelli che in un post sui social scrive: "E' con piacere che do il bentornato al grande batterista americano Marky Ramone, una leggenda vivente della musica rock di tutti i tempi ,che per trascorrere una vacanza relax ha scelto Castiglion Fiorentino."

Marky Ramone nel 2021 si era esibito in cima alla torre del Cassero nel cuore della città in provincia di Arezzo. Il musicista, vero nome Marc Steven Bell (New York, 15 luglio 1956), è stato membro dei Ramones dal 1978 fino al 1996 quando il gruppo rock si sciolse.

Il batterista e Dj Ringo furono protagonisti a Castiglion Fiorentino dell'evento “Musica dal Cielo” e a loro si unì in una speciale serata il cantautore Edoardo Bennato, che ha intrecciato con la città della Valdichiana un rapporto di amicizia.

