Arezzo, bandito solitario tenta rapina in negozio di gioielli in centro

Bandito solitario tenta rapina in un negozio di gioielli di via Cavour. Il malvivente ha agito a fine mattinata e ha strattonato la donna che si trovava al banco cercando di prendere i preziosi. Ma la commessa ha reagito energicamente ed ha fatto saltare i piani dello sconosciuto, che ha agito con cappello ed occhiali per celare il volto. Il colpo non è riuscito e l'uomo è scappato a piedi. Sul posto, dopo la richiesta di aiuto, la polizia e l'ambulanza. La donna è rimasta leggermente contusa. In corso le indagini.

