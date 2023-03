Arezzo, Caffè dei Costanti e Buca di San Francesco: inizia l'era di Patrizio Bertelli

Luca Serafini 27 marzo 2023 a

Manca solo l’annuncio ufficiale ma l’affare Caffè dei Costanti è fatto: Patrizio Bertelli a un passo dall’essere il nuovo proprietario con la società immobiliare Peschiera. Banca Intesa ha già tolto il cartello che pubblicizzava l’asta, affisso sull’ingresso del locale storico chiuso dal 2021 e ciò significa che l’operazione è andata in porto.

Nei prossimi giorni arriverà con tutti i crismi la notizia della svolta che sancisce la nuova vita delle Stanze, sotto una guida robusta e illuminata come quella dell’imprenditore Bertelli. Tempi e modi della riapertura ancora non noti. Se il caffè de La Vita è Bella riaprirà i battenti prima della stagione estiva, con una task force di restyling e organizzazione, o se invece l’inaugurazione ci sarà a settembre, il mese clou della vita aretina, lo sapremo tra non molto.

La base d’asta messa dall’istituto di credito che ha raccolto l’eredità di Banca Etruria e Ubi era di un milione e 750.000 euro. E a partire dal 27 febbraio c’era un mese di tempo per presentare offerte. Non più gestione dei locali, quindi, ma acquisizione dell’immobile. In attesa dell’ufficialità, viaggiano i rumors, da fonti attendibili.

Intanto a pochi metri di distanza dai Costanti appare imminente la riapertura del ristorante La Buca di San Francesco, rilevato dallo stesso Bertelli un anno fa e sottoposto ad un intervento di adeguamento degli impianti e di aggiornamento degli interni: sale, cucina, servizi.

Massima cura dei dettagli negli arredi e in primis nell’offerta culinaria, conferma della proposta incentrata sulla tradizione toscana e aretina, casting del personale. Anche qui, in perfetto stile Bertelli, lavori svolti nella massima discrezione e riservatezza. Idee chiare e risultati da centrare concretamente con il gradimento finale. Prada style.

Di fatto la primavera 2023 segna la rifioritura di una piazza salotto della città, con lo scrigno della basilica che racchiude il capolavoro del ciclo di affreschi di Piero della Francesca, ammirati da occhi di tutto il mondo. Per quanto tutto intorno vi siano operatori della ristorazione e non solo che si adoperano con professionalità e cura, la riapertura di Costanti e Buca sono eventi che incidono sull’identità stessa della città per la storia e il valore evocativo che rivestono.

Riflettori accesi dunque sulla piazza aretina dove spicca la statua di Vittorio Fossombroni. Il Caffè dei Costanti gode di una fama internazionale: per il locale ottocentesco, già carico di fascino e di tradizione, il film degli Oscar di Roberto Benigni è stata una vetrina planetaria. La facciata è una cartolina di Arezzo. La mente corre alle scene del primo tempo del film, con Benigni nei panni di Guido che spinge la bicicletta ed ha accanto il piccolo Giosuè, il figlio, interpretato da Giorgio Cantarini

La vicina Buca di San Francesco è un altro luogo cult, chiuso dai tempi della pandemia. Spazi interni dal sapore antico che nella lunga e brillante gestione della famiglia De Filippis hanno visto ai tavoli celebrità di ogni tipo, gente come Chaplin, Truman, Dalì, Celentano, Carolina di Monaco, Gustavo VI di Svezia, Sting, solo per citarne alcuni. Ma l’elenco è infinito.

Come nel tabellone di Monopoli, piazza San Francesco è al centro di movimenti che preludono a qualcosa di interessante. Due locali che rinascono per tornare di moda, sotto la guida di uno che di moda, gusti e tendenze se ne intende.

