Arezzo, Giuseppe Fanfani tra politica, giustizia e pittura. La mostra sull'Inferno, il carcere e la dynasty familiare

Avvocato, politico, pittore. Il rosso e il nero della vita accompagnano il percorso professionale, sociale e artistico di Giuseppe Fanfani. Colori forti e contrastanti, affiancati al giallo dei corpi, che risaltano nella cornice dell’Inferno dantesco. Sabato 1 aprile Fanfani, per tutti Beppe, apre la sua nuova mostra intitolata “Aere sanza stelle”, raccolta di dipinti che sono frutto della passione per l’Alighieri e di una vita spesa a contatto con le tensioni e le miserie di un’umanità dolente che pure anela ad Altro. Opere esposte a Sansepolcro, al Museo civico di via Aggiunti, a 50 metri da dove Giuseppe Fanfani è nato il 19 aprile 1947.

Fanfani, è un luogo speciale per lei.

La grande casa della Madonna delle Grazie dove ho vissuto l’infanzia, vicino alla casa di Piero della Francesca, racchiude le mie origini. Quanti ricordi. Nel giardino pensile mia nonna Anita, figlia di un garibaldino, radunava per Sant’Anna tutti i 42 nipoti ed era una festosa invasione di figlioli.

Ecco, partiamo dalle radici dei Fanfani. Ci spieghi dall’inizio la dynasty.

Mio bisnonno Sebastiano era di Cà Raffaello, zona di confine, e faceva il falegname. Siamo nell’Ottocento. Da dove provenisse non lo so. Per lavoro Sebastiano si trasferì a Pieve Santo Stefano. Conobbe una donna di Città di Castello, una Duranti, che andava là con il carretto per il mercato. Si sposarono ed ebbero diversi figli tra i quali Giuseppe nato nel 1878.

Suo nonno cioè.

Le risorse economiche erano scarse e Giuseppe andò in seminario. Si laureò in legge a Parma nel 1903. Vinse il concorso da notaio e si trasferì prima in Casentino, poi tornò a Pieve e mise su famiglia: sposò Anita Leo, che veniva dalla Calabria, figlia di un ufficiale delle Poste. Ebbero nove figlioli dai nomi stranissimi.

Ce li può dire?

Amintore, Ofelia, Terpandro, Giunio Bruto, Ameglio, Maria Montanara, Maria Antonietta, Vittorio Veneto, Francesca.

La famiglia si trasferì a Sansepolcro.

Poi si spostarono ad Arezzo per far studiare i figli a cominciare da Amintore, il primogenito, che era del 1908. Mio padre Ameglio era nato nel 1912. Dopo il liceo sia lui che gli zii studiarono alla Cattolica di Milano. Poi ad Arezzo, Ameglio - avvocato - conobbe Bruna Carmignani, figlia di un ferroviere, e si sposarono.

Lei nasce nel 1947 portando il nome del nonno.

Prima di me era nato Giunio, nel 1945, che morì, poi io e quindi gli altri fratelli: Francesco nel 1948, Sandra nel 1951, Marco nel 1953, Anita nel 1955.

Fare l’avvocato è stato automatico data la tradizione familiare.

Invece avrei voluto studiare greco e latino, fare il professore. Questa idea mi ha accompagnato a lungo poi ho fatto valutazioni diverse dopo la maturità. E’ stata una scelta sofferta, quella di studiare legge, ma che si è rivelata meravigliosa. L’Università a Perugia poi la professione. Con la pittura che mi ha sempre accompagnato.

Come ha vissuto da ragazzo la figura dello zio Amintore, grande statista del nostro Paese?

Era un esempio per tutta la famiglia. Una figura speciale. Quando tornava dai suoi impegni era un evento, un avvenimento. Una figura carismatica. Con il mio babbo, poi, aveva un rapporto speciale, erano legatissimi.

Anche Amintore appassionato di pittura.

Sì ma il più talentuoso era Giunio Bruto, morto molto giovane. Un bravo pittore. Era medico e a casa avevamo diverse sue opere. In realtà anche mio babbo disegnava. La passione in me è scattata spontaneamente verso i 18 anni. Forme e colori violenti che si accompagnavano a sentimenti forti, all’irrompere di un impegno sociale da allora mai sopito. Cromatismi aggressivi quasi sempre dominati dal rosso e dal nero.

A Perugia ebbe incontri importanti per maturare tecnica ed arte.

L’amicizia di Manlio Bacosi e la conoscenza di Gerardo Dottori hanno inciso molto. Poi la mia prima spinta creativa si esaurì negli impegni lavorativi.

Esperienze professionali e politiche importanti. Ma Dante Alighieri ha risvegliato la vena artistica.

Nella mente riemergeva l’attrazione per la poesia dantesca che fin dal liceo mi aveva affascinato. Cominciai a studiarla e ad assorbirne la bellezza. L’inferno soprattutto evocava in me una umanità che risvegliava sentimenti violenti e immagini che si concretizzavano nel giallo dei corpi e nel contrasto eterno del rosso e del nero.

A proposito di inferno, di umanità dolente, lei è garante regionale dei detenuti.

Il carcere è un luogo di tragedia e di là delle sbarre c’è un mondo di pena, di espiazione, di sofferenza, di dignità. Recentemente ho visto un bambino di due giorni nato in carcere, in braccio alla mamma che lo ha partorito lì: era stata arrestata il giorno prima. Il ruolo che rivesto è importante. I detenuti hanno diritto ad una pena umana ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione.

In 50 anni di avvocatura, il momento più duro?

Quando un mio cliente si è impiccato in cella.

Politica: Dc, Margherita, Pd. Sindaco di Arezzo due volte, deputato. Come vede Meloni e Schlein?

Sto osservando dall’esterno. Molto curioso di vedere come si comporterà sia l’una che l’altra. Sono libero di giudicare il comportamento dei nuovi attori della politica nazionale.

Come vede Arezzo?

Arezzo da tempo non è più quella che ho conosciuto da giovane, ferocemente in espansione, piena di attività economiche: tutto si è fortemente ridimensionato, non ha più una banca, non ha più grosse imprese. Arezzo mi sembra sofferente.

Guardando alla città cosa vede intorno che riconosce con orgoglio come un’opera delle sue amministrazioni?

Passando per la città riconosco molti luoghi che ho profondamente cambiato ma non li elenco perché sono tanti e probabilmente passerei da presuntuoso.

Che fase della vita attraversa dopo quella a tutto gas?

Creativa.

Lei è anche stato nel Csm come membro laico. Sulla giustizia che riflessioni fa?

I propositi enunciati dal ministro Nordio hanno creato tante prospettive apprezzabili nell’ambito del processo e delle carceri, ma ho l’impressione che abbia molte difficoltà anche interne alla sua maggioranza e quindi bisogna vedere quanta forza avrà per realizzarle.

Personaggi e luoghi dell’Inferno interpretati da lei graficamente. Cosa deve aspettarsi chi verrà alla mostra?

In chi ama la poesia la parola diventa colore e forma. E la poesia di Dante che ha provocato in me questo miracolo portandomi a superare la storia per cercare di dipingere le sensazioni profonde che la poesia ha indotto in me e forse induce in tutti noi. Questo tormento ho affidato ad un lavoro pittorico durato diversi anni nella speranza che possa evocare nei pochi che verranno a vederlo, il sentimento che Dante ha suscitato in me.

Un avvocato che fa politica è più probabile che finisca all’inferno, vada in purgatorio o salga in paradiso?

Sono due categorie professionali dove si fanno molti peccati.

