Arezzo, in auto 22 panetti di hashish: arrestati. Traditi da una frenata e dall'odore nell'abitacolo

28 marzo 2023 a

Prima si sono traditi perché alla vista della pattuglia della polizia stradale hanno inchiodato, manovra assai sospetta. Poi l’odore dell’hashish racchiuso nello zaino che avevano in auto ha portato gli agenti della sottosezione di Battifolle a scoprire il carico di droga che stavano trasportando. In due, del Veneto, uno del 2000 e l’altro del 2003, sono stati arrestati alle prime ore di domenica scorsa in A1, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, sulla carreggiata nord.

Erano a bordo di una Fiat Punto bianca ed erano partiti, è stato accertato, a Magliano Sabina. La frenata davanti ai poliziotti ha indotto gli agenti a procedere ad un controllo accurato dell’utilitaria. Sotto ad un sedile c’era lo zaino con la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 2 chili e 660 grammi. I due avevano anche un cellulare risultato provento di una rapina commessa lo scorso mese di febbraio in Veneto.

Oltre all’hashish, poi, nella vettura c’erano bilancino di precisione ed altri oggetti riferibili al confezionamento delle dosi. I due giovani sono stati condotti in carcere, atti trasmessi al magistrato di turno, la dottoressa Julia Maggiore, e convalida con rito direttissimo davanti al giudice monocratico.

Lu.Se.

